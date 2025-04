L1 ‍: Cet ancien pro ruiné condamné à de la prison ferme

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Ancien joueur de Toulouse, du RC Lens ou du Stade Rennais, Lucien Aubey a été condamné lundi 31 mars 2025 par la justice à deux ans de prison dont un avec sursis. La faute à une affaire d’escroquerie.

Ce lundi 31 mars, Lucien Aubey a définitivement été condamné par la justice. L’ancien défenseur de Ligue 1 était jugé, en compagnie de son acolyte styliste Mohamed Dia, pour escroquerie. Comme le rappelle La Dépêche, les deux hommes étaient accusés d’avoir subtilisé 145 000 euros à Sébastien, un cordonnier qui venait de gagner près de 200 000 euros après un accident de la route. « Dans trois ans, tu touches le million », lui avaient-ils promis en 2015. Dix ans après les faits, il n’a jamais pu récupérer son argent. En larmes, la victime a déclaré avoir tout perdu : sa femme et son travail. Aussi, Lucien Aubey avait menacé de brûler les enfants de Sébastien, fait pour lequel il était également jugé ce lundi par le tribunal correctionnel de Toulouse.

Un faux projet et 145 000 pour payer ses dettes

En 2015, Lucien Aubey rencontrait Sébastien et lui promettait monts et merveilles. Ce dernier cherchait à placer son argent qu’il avait récemment perçu et se faisait alors avoir par l’ancien défenseur du Toulouse FC. Aubey lui proposa un projet de label musical avec Mohamed Dia, l’autre prévenu. Sans savoir que le natif de Brazzaville était interdit bancaire, la victime lui versa alors les fameux 145 000 euros. « Mon argent était à Chypre, bloqué par mon club de Nicosie. Ce n’était pas une escroquerie. Je n’ai jamais volé personne », s’est défendu l’accusé devant la présidente, laquelle a rappelé que par des écoutes téléphoniques, on pouvait facilement démêler le plan de l’ancien joueur professionnel qui comparait Sébastien à un « jambonneau ».

Contrairement aux terrains de Ligue 1, sa défense n’aura cette fois pas suffi. Le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné Lucien Aubey à deux ans de prison, dont un an avec sursis, tandis que son compagnon d’escroquerie, Mohamed Dia, a écopé d’un an avec sursis. Sans argent à la fin de sa carrière, il aura tout tenté pour se refaire. Même aller jusqu’à arnaquer des victimes.