L1 : Toulouse s'impose dans la douleur contre Angers

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

11e journée de Ligue 1

Stade : Stadium de Toulouse

Score : Toulouse 3-2 Angers

Buts pour Toulouse : Brecht Dejaegere (10e), Branco van den Boomen (40e), Stijn Spierings (67e)

Buts pour Angers : Nabil Bentaleb (33e), Amine Salama (90e+3)

Au terme d'un match riche en occasions, Toulouse s'est imposé 3 buts à 2 sur sa pelouse contre Angers. Les Violets se sont fait peur, mais ont tenu face à de tenaces Angevins.

Le Téfécé a eu très chaud contre Angers. Malgré l'ouverture du score précoce de Dejaegere, les Scoïstes n'ont pas abdiqué et ont rapidement égalisé grâce à un coup franc de Bentaleb à la demi-heure de jeu. L'Algérien aurait pu s'offrir un doublé, mais sa frappe a heurté la barre de Maxime Dupé avant la mi-temps. Le maître à jouer des Violets Branco van den Boomen a par la suite mis les siens sur la bonne voie en inscrivant son premier but de la saison en Ligue 1, sur penalty. En seconde période, malgré les efforts du SCO, la défense toulousaine a tenu et Spierings a définitivement offert la victoire à l'équipe de Philippe Montanier grâce à un super but de l'extérieur de la surface. Amine Salama a réduit le score en dans les arrêts de jeu, en vain. Toulouse fait son retour dans le top 10 tandis qu'Angers reste bloqué à une dix-septième place, synonyme de relégation en Ligue 2 mais fait des progrès dans le jeu. Angers accueillera Rennes lors de la prochaine journée de championnat tandis que Toulouse se mesurera à Strasbourg.