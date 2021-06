L1 : Toulouse compte sur une faillite de l'ASSE ou de Bordeaux

Dans : Ligue 1.

Battu par le FC Nantes après un barrage tendu jusqu'à la dernière seconde, le TFC se demande si finalement la Ligue 1 ne lui sera pas offerte au cas où l'AS Saint-Etienne ou Bordeaux connaissait des soucis financiers.

Au lendemain de l’échec dans la course à la montée en Ligue 1, Damien Comolli avait décidé de limoger Patrice Garande, mais depuis le président de Toulouse se fait plutôt discret. Il est vrai que dans les couloirs de la Beaujoire, le dirigeant du TFC avait totalement disjoncté contre l’arbitre, prenant six matchs de suspension, ce qui est évidemment un message incitant à la discrétion. Mais selon le site spécialisé LesViolets.com, si Damien Comolli n’a toujours pas désigné le successeur de Patrice Garande c’est qu’il n’est pas totalement certain que son club jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Car il y a un secret espoir que le Toulouse Football Club récupère une place en L1 si des fois un ou des clubs étaient relégués par la DNCG.

Et le patron de l’équipe toulousaine aurait même deux clubs en tête. « En effet, les clubs professionnels passent actuellement devant la DNCG et un mince espoir existe. Les regards se tournent du côté de Saint-Étienne et, surtout, de Bordeaux. Si un des clubs de L1 venait à être relégué administrativement, le perdant du barrage, le TFC, serait alors promu », explique le média toulousain. On imagine que du côté du TFC on aimerait surtout que ce soit Bordeaux, éternel rival, qui tombe face à la DNCG, plutôt que l’ASSE dont Damien Comolli a été directeur sportif à deux reprises avant de démissions en 2010 afin de rejoindre Liverpool.