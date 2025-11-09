L1 : Strasbourg met KO le LOSC, Emegha en feu

12e journée de Ligue 1

Strasbourg - Lille : 2-0

Angers - Auxerre : 2-0

Metz - Nice : 2-1

Ce dimanche en Ligue 1, un choc pour l’Europe avait lieu entre le RC Strasbourg et le LOSC. Et les hommes de Liam Rosenior ont encore une fois impressionné face à un gros du championnat.

Le RC Strasbourg attendait le LOSC de pied ferme ce dimanche à la Meinau. Les Alsaciens avait une belle occasion d’afficher un peu plus leurs ambitions en championnat contre des Dogues eux-aussi rêveurs en Ligue 1. Aligné aux côtés de Joachin Panichelli au coup d'envoi, Emanuel Emegha a fait le show et pas tardé à rassurer sur son investissement à Strasbourg. L'attaquant néerlandais ouvrira en effet le score à la 33e minute avant de doubler la mise à l'heure de jeu pour assurer un succès de prestige à un RCS clinique et impressionnant collectivement. Le score aurait même pu être plus lourd en fin de rencontre, avec à souligner l'exclusion de Calvin Verdonk.

Si Strasbourg a fait fort, le LOSC inquiète de son côté et met fin à une semaine ratée après sa défaite en Ligue Europa à Belgrade. Au classement, Strasbourg est 4e avec 22 points, soit 2 unités de plus que les Dogues, 5es avec 20 points.

Dans les autres rencontres de la journée, Nice (9e, 17 points) a coulé sur la pelouse de Metz. Les Aiglons, en grave crise de résultats, menaient pourtant 1 but à 0 grâce à Cho, buteur à la 35e. Mais la fébrilité défensive niçoise finira par se payer cash. D'abord sur un penalty de Hein à la 53e puis un but de Diallo à la 84e minute. Grâce à ce troisième succès de rang en championnat, les Lorrains sont désormais 14es, avec 11 points. De quoi passer la trêve internationale au chaud.

Enfin, à noter la victoire méritée d'Angers (13e, 13 points) contre Auxerre, bon dernier de Ligue 1 avec 7 points seulement et qui ne rassure pas.