Strasbourg - Lille : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

La composition de Strasbourg : Penders - Høgsberg, Chilwell, Sarr - Doué, Ouattara, Barco, Moreira - Enciso, Panichelli, Emegha (c)

La composition de Lille : Özer - Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud - André (c), Bouaddi - Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Giroud