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L1 : Strasbourg mate Brest

Ligue 113 mai , 20:54
parMehdi Lunay
0
29e journée de Ligue 1 (match en retard)
Stade Francis-le-Blé
Brest-Strasbourg 1-2
Buts : Ajorque (13e) pour Brest ; Barco (9e), Nanasi (20e) pour Strasbourg
Match sans enjeu mais pas sans spectacle entre Brest et Strasbourg. Les deux équipes démarraient la rencontre avec l'envie de marquer des buts. Le tableau d'affichage s'emballait vite. Barco ouvrait le score sur un bon service de Nanasi. Lala déposait le ballon sur le crâne d'Ajorque pour l'égalisation quatre minutes plus tard. Supérieur dans le jeu, Strasbourg reprenait l'avantage sur une tête de Nanasi. Penders maintenait l'avantage des siens avant la pause grâce à plusieurs interventions décisives.
En seconde période, Strasbourg poussait pour tuer le match mais manquait de réussite, à l'image de Barco dont la frappe frôlait le poteau droit brestois (79e). Le Racing souffrait dans les derniers instants mais Brest était imprécis. Une tête d'Ajorque passait tout proche de la lucarne notamment (87e). Strasbourg tenait bon pour l'emporter 2-1 et renouer avec le succès. Une victoire inutile puisque les Alsaciens sont 8es, à 4 points du 7e Monaco. Brest est 12e (38 pts).

Ligue 1

13 mai 2026 à 19:00
Brest
Ajorque13'
1
2
Match terminé
Strasbourg
Barco9'Nanasi20'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
85
Y. Diémé
StrasbourgStrasbourg
Remplacement
84
ENTRE
M. Baldé
BrestBrest
SORT
H. Magnetti
BrestBrest
Remplacement
83
ENTRE
L. Tousart
BrestBrest
SORT
J. Chotard
BrestBrest
Remplacement
82
ENTRE
Y. Diémé
StrasbourgStrasbourg
SORT
M. Godo
StrasbourgStrasbourg
Voir Les Détails Complets Du Match
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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