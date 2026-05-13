L1 : Strasbourg mate Brest

29e journée de Ligue 1 (match en retard)

Stade Francis-le-Blé

Buts : Ajorque (13e) pour Brest ; Barco (9e), Nanasi (20e) pour Strasbourg

Match sans enjeu mais pas sans spectacle entre Brest et Strasbourg. Les deux équipes démarraient la rencontre avec l'envie de marquer des buts. Le tableau d'affichage s'emballait vite. Barco ouvrait le score sur un bon service de Nanasi. Lala déposait le ballon sur le crâne d'Ajorque pour l'égalisation quatre minutes plus tard. Supérieur dans le jeu, Strasbourg reprenait l'avantage sur une tête de Nanasi. Penders maintenait l'avantage des siens avant la pause grâce à plusieurs interventions décisives.

En seconde période, Strasbourg poussait pour tuer le match mais manquait de réussite, à l'image de Barco dont la frappe frôlait le poteau droit brestois (79e). Le Racing souffrait dans les derniers instants mais Brest était imprécis. Une tête d'Ajorque passait tout proche de la lucarne notamment (87e). Strasbourg tenait bon pour l'emporter 2-1 et renouer avec le succès. Une victoire inutile puisque les Alsaciens sont 8es, à 4 points du 7e Monaco. Brest est 12e (38 pts).