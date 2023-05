L1 : Strasbourg enfonce Nantes vers la Ligue 2

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

34e journée de Ligue 1

Nantes - Strasbourg : 0-2

Ajaccio - Toulouse : 0-0

Auxerre - Clermont : 1-1

Lorient - Brest : 2-1

Ce dimanche en Ligue 1, le FC Nantes s'est écroulé à domicile (0-2) face à Strasbourg. Les Canaris voient le spectre de la Ligue 2 se rapprocher à grands pas...

Rien ne va plus à Nantes. Les hommes d'Antoine Kombouaré ont enchainé une nouvelle défaite en Ligue 1 à domicile face à Strasbourg ce dimanche. Les Alsaciens, concurrents direct avec les Nantais concernant la course au maintien, auront parfaitement maîtrisé leur sujet. Habib Diallo a transformé un penalty logique en milieu de première période avant qu'Habib Diarre ne fasse le break en début de second acte. Le FC Nantes continue sa chute libre en Ligue 1 et pointe à la 17e place, avec 2 points de retard sur le premier non-relégable, Auxerre.

46'



Second but de Strasbourg.



𝟬-𝟮 #fcnrcsa — FC Nantes (@FCNantes) May 7, 2023

Auxerre qui n'a pu faire mieux que match nul face à Clermont après avoir pourtant ouvert le score sur un très beau but d'Isaac Touré. Mais les Auvergnats sont décidément bien surprenants en cette fin de saison et ont égalisé par l'intermédiaire de Saïf-Eddine Khaoui. Dans les autres rencontres, Ajaccio et Toulouse se sont séparés sur un triste match nul (0-0). Enfin, Lorient est sorti vainqueur de son derby breton contre Brest. Une victoire 2 buts à 1 qui vient valider le beau succès au Parc des Princes le week-end passé.

Angers (20e, 14 points), Troyes (19e, 22 points), Ajaccio (18e, 23 points) et Nantes (17e, 32 points) sont les équipes qui ferment la marche au classement de Ligue 1.