L1 : Strasbourg enfonce le LOSC dans la crise

Ligue 125 janv. , 22:38
parAlexis Rose
4
19e journée de Ligue 1 :
Stade Pierre-Mauroy.
Lille OSC - Strasbourg : 1-4.
Buts : Fernandez-Pardo (90e+3) pour le LOSC ; Panichelli (25e), Enciso (26e), Godo (58e, 72e) pour Strasbourg.
En pleine crise depuis le début de l’année 2026, le Lille OSC a fini de sombrer devant son public contre un Racing Club de Strasbourg ultra-efficace (1-4).
Déjà au fond du trou suite à une série de très mauvais résultats depuis la reprise post-trêve hivernale, le LOSC comptait sur la réception de Strasbourg pour se refaire. Mais c’était sans compter sur l’un des meilleurs buteurs du championnat, à savoir Panichelli, qui ouvrait assez vite la marque en éliminant Mbemba en pivot avant de tromper Ozer d’un tir croisé du gauche (0-1 à la 25e). Dans la foulée, le RCSA mettait KO les Dogues avec un but d’Enciso, qui plantait d’un piqué du droit après un joli travail de Barco et Panichelli au milieu de terrain (0-2 à la 26e).
Malgré un petit réveil avec Bouaddi (38e), Mbemba (45e+3) ou Giroud (56e), le LOSC finissait de sombrer avant l’heure de jeu. À la réception d’un centre tendu de Moreira, Godo, à la limite du hors-jeu, marquait de l’épaule dans le but vide au second poteau (0-3 à la 58e). L’attaquant ivoirien y allait ensuite de son doublé au terme d’un joli échange avec Enciso (0-4 à la 72e). Le but en toute fin de match de Fernandez-Pardo (1-4 à la 90e+3) ne changeait rien au résultat final avec une démonstration du club alsacien sur la pelouse de Lille (1-4).
À cause de cette cinquième défaite de suite toutes compétitions confondues depuis le début de l’année, le LOSC s’enfonce dans la crise. Et alors Strasbourg (7e) revient à deux unités de Lille, toujours 5e, l’avenir de Bruno Genesio sur le banc de touche des Dogues semble plus que jamais incertain.

