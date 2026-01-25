L1 : Strasbourg enfonce le LOSC dans la crise

Barcelone ne l'a pas lâché, il voulait même le prolonger. C'est le joueur qui ne voulait plus rester au Barça.
Bah franchement paris est un peu moins bien que la saison passée et Strasbourg j'ai l'impression qu'il ont retrouvé leur jeux. Faut arrêter de croire que notre championnat est bidon y'a quelque équipe qui on des bon joueur et Strasbourg même si c'est jeune sa joue bien au ballon
Oui je suis du même avis sa va être compliqué de les jouer les Strasbourgeois il ont retrouvé de la sérénité depuis le départ de Rossenior. Lille il sont trop de blessé pour espérer mieux
Je connais ce DRO sa vos quoi ? Barcelone l'aurais pas lâché si il serait si bon
j ai jamais été fan de mangala il a un enorme salaire c'est lui qu'il faut vendre
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
G⚽️D⚽️ 😌💙 83' | 0️⃣-4️⃣ #LOSCRCSA
90’ I 1️⃣-4️⃣ Fin du match. #LOSCRCSA