L1 : Sévérac enterre l’OL et l’OM dans la course au titre

Dans : Ligue 1.

Souvent critiquée à raison, la Ligue 1 pourrait toutefois nous offrir un véritable suspense cette saison pour la course au titre.

Et pour cause, le PSG ne possède que deux points d’avance sur Lille. Plus globalement, un groupe de six équipes (Paris, Lille, Lyon, Monaco, Montpellier, Marseille) se tiennent en quatre points tandis que l’OM pourrait doubler tout le monde selon le résultat de ses deux matchs en retard. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Dominique Sévérac a été invité à dévoiler son grand favori pour venir challenger le Paris SG. Et pour le consultant, il ne fait aucun doute que Lille est l’équipe la mieux armée afin de titiller la formation parisienne cette saison, grâce à une régularité qu’il ne retrouve pas chez Marseille ou Lyon.

« Pour moi, il n’y a que Lille qui peut embêter le PSG pour le titre. Galtier est le meilleur entraîneur, Lille est l’équipe qui joue le mieux parmi les outsiders. Le championnat se gagne avant tout sur la régularité. Il me semble que toutes les autres équipes, Monaco, Lyon et Marseille, ont beaucoup de hauts et de bas. L’écoute qui s’en sort à peu près le mieux en termes de régularité, je suis désolé mais c’est Lille. L’argument de dire que Lille a un effectif un peu court, il est aussi valable pour Marseille » a jugé Dominique Sévérac, persuadé que le LOSC de Christophe Galtier a un très bon coup à jouer. En ce qui concerne l’OM et l’OL, il sera question de faire déjouer les pronostics tandis que Montpellier et Monaco avancent dans l’ombre, loin de toute pression et de toute agitation médiatique. Une posture qui convient sans doute très bien à Niko Kovac et à Michel der Zakarian...