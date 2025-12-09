Sergio Ramos, le surprenant retour

OM, Monaco et demain Paris, 3 sur 3 en C1👏
Enfin🙅👍👏l'OM qui y va de sa victoire aussi, manque le PSG et ça fera 3 sur 3 en C1👍
J'pense l'idée de base c'était d'integrer Medina, mais c'est compliqué, Aguerd revient de blessure, et c'est inquiétant pour la CAN, parce qu'il est tres important pour nous, Weah et Murillo tiennent leurs poste, Weah est même une chouette recrue, et Balerdi, c'est Balerdi, pour le pire et le meilleur Et Pavard il est passé de génie, a paria en 1 semaine
Oui L OM a un trio offensif de feu, par contre la défense ca va pas du tout
L OM gagne mais c'est une victoire inquiétante
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol. La pena más grande, no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre