Sergio Ramos, le surprenant retour

Désireux de retrouver un nouveau club depuis l'annonce de son départ du CF Monterrey, Sergio Ramos pourrait goûter à la Premier League grâce à Manchester United qui lui propose un contrat effectif dès le mois de janvier prochain.

Sergio Ramos a indéniablement marqué l'histoire récente du football. Légende du Real Madrid, il est parti en 2021 au terme de son contrat pour goûter à un nouveau football, celui de la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain . Mais deux ans plus tard, la direction parisienne n'a pas souhaité continuer l'aventure avec lui et il s'est envolé à Séville pour y retrouver son club formateur. Cette pige n'a duré qu'une saison, et six mois après la fin de son contrat, le 6 février 2025, il a changé de continent et a filé au CF Monterrey. Au Mexique, il a retrouvé une vigueur d'antan et a disputé 23 matchs complets. Mais après l'élimination de son équipe en demi-finales du tournoi d'ouverture face à Toluca, le défenseur de 39 ans a confirmé qu'il ne rempilerait pas en 2026. Désormais, deux choix s'offrent à lui : mettre un terme à sa carrière ou la poursuivre avec un dernier challenge européen.

Sergio Ramos, direction la PL ?

Et ça, Manchester United semble l'avoir bien compris. Selon les informations de la Cadena SER, relayées par Fichajes, les Red Devils ont formulé une offre pour le recruter en début d'année 2026. Sans club, Sergio Ramos voit d'un bon œil la perspective de trouver un challenge aussi important que celui-ci. Surtout, l'opportunité de s'engager avec un club de Premier League l'intéresserait beaucoup. A Carrington, la possibilité de recruter un joueur doté d'une telle expérience est suffisamment pertinente pour être envisagée.

Dans le besoin de trouver des renforts en défense, après un début de saison contrasté, Manchester United pense qu'avoir un Sergio Ramos dans l'effectif, avec toutes les qualités de leader qu'on lui connait, ne peut être que bénéfique pour la deuxième moitié de la saison. Pour l'heure, rien ne dit que l'offre se concrétisera, ajoute le média espagnol, mais des sources proches du joueur affirment que des discussions existent bien. Sa décision sera en tout cas lourde de sens, car à son âge et à son poste, il devient difficile de convaincre les plus gros clubs européens. Même pour une dernière danse.