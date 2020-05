L1 : Sagnol allume le baratineur Edouard Philippe

Dans : Ligue 1.

Durant sa conférence de presse depuis Matignon lundi après-midi, Edouard Philippe a évoqué la possible reprise du championnat de France de Ligue 1.

Le Premier Ministre de la France a notamment expliqué qu’il ne lui « appartenait pas de (se) prononcer sur les décisions de Ligues et des Fédérations » avant d’ajouter que « la pratique des sports collectifs, qui sont par définition des sports de contact, rendait l'exercice de ces sports encore interdit ». Par la suite, la LFP a sèchement répondu aux partisans d’une reprise en indiquant via un communiqué transmis à l’AFP qu’il n’y avait aucune chance que la saison 2019-2020 de Ligue 1 reprenne, la priorité étant à la préparation de la saison 2020-2021 qui doit débuter en août et si possible avec du public.

Néanmoins, la gestion du sport par le gouvernement laisse clairement à désirer. Sur l’antenne de RMC, Willy Sagnol a vivement critiqué Edouard Philippe pour son manque de transparence. « Mais pourquoi le Premier ministre n'a pas attendu ? Le problème, c'est qu'il aurait fallu tester les joueurs de foot régulièrement, donc mettre à disposition 40.000 ou 50.000 tests, mais on ne voulait pas accorder de privilège au foot. En fait, le football ne peut pas reprendre parce que le gouvernement, ou les labos, ne seront pas en mesure de tester les joueurs régulièrement pour éviter une éventuelle propagation. C'est terrible... Dans ce cas-là il faut le dire. Sinon on nous prend pour des abrutis à chaque fois. Jamais personne ne va dire une fois la vérité. C'est quand même terrible » a pesté l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux et de l’Equipe de France, très remonté après les déclarations d’Edouard Philippe, pas assez clair et transparent à ses yeux.