L1 : Riolo tape sur Aulas et Eyraud

Dans : Ligue 1, OL, OM.

Dans une interview accordée à La Provence, Noël Le Graët a défendu le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud. Daniel Riolo entre dans la danse.

« Tous ces présidents qui se font chahuter quand leur équipe perd, avouez que c'est un peu compliqué. Ce n'est pas mérité » a notamment expliqué le président de la Fédération Française de Football, sous-entendant que si Jacques-Henri Eyraud est chahuté à Marseille, c’est uniquement à cause des résultats sportifs. Ce qui est évidemment un résumé assez simpliste de la situation. Très critique à l’égard du patron de la FFF, Daniel Riolo a réagi aux propos de celui-ci au sujet de l’Olympique de Marseille via son compte Twitter. « Et Le Great qui apporte un léger soutien à Eyraud... et pour se justifier parle de résultats et de classement...il n’a jamais rien compris ! Jamais à rien. Et il va être réélu...» a publié le journaliste de RMC.

Par ailleurs, le polémiste de l’After Foot a réagi aux propos de Jean-Michel Aulas, qui a accordé une interview au journal L’Equipe ce mercredi. L’occasion pour Daniel Riolo de pointer une énorme incohérence chez le président de l’OL, soutien officiel de Noël Le Graët dans le cadre des élections présidentielles à la FFF au mois de mars. « ITW d’Aulas ... il soutient Le Graet qui a pourtant pris la pire décision pour notre foot l’année dernière... décision honnie par Aulas par ailleurs... je sais je sais on va me dire que c’est de la politique... » a regretté le journaliste sur les réseaux sociaux, qui n'avait visiblement pas lu la totalité de l'interview puisque Jean-Michel Aulas a répondu à une question sur cette position à géométrie variable concernant l'actuel patron de la Fédération Française de Football.