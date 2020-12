L1 : Rennes retrouve la victoire, Nice s'enfonce !

Dans : Ligue 1.

14e journée de Ligue 1

Allianz Riviera

Nice – Rennes : 0-1

But : Niang (28e) pour Rennes

Européens en début de saison, Rennes et Nice s’affrontaient ce dimanche dans le choc des grands malades en Ligue 1. Et ce sont les Bretons qui ont pris le meilleur…

Le début de match était plutôt à l’avantage des Niçois, lesquels se créaient des occasions par l’intermédiaire de Claude-Maurice (7e) ou encore Gouiri (9e, 15e). Néanmoins, les Azuréens faisaient preuve d’une inefficacité qu’ils allaient payer très cher car à la demi-heure de jeu, Niang retrouvait le chemin des filets et permettait à Rennes de mener au score (28e, 0-1). Le second acte était moins animé, et davantage favorable aux Bretons. Forts de leur but marqué en première mi-temps, les hommes de Julien Stéphan maitrisaient bien les débats, et ne se faisaient pas réellement peur. A trois jours de la réception de l’OM mercredi soir, Rennes retrouve enfin la victoire et remonte provisoirement à la 8e place. De son côté, Nice s’enfonce dangereusement avec une inquiétante 11e place.