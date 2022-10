L1 : Rennes remporte le choc face à l'OL et gâche la première de Blanc

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

11ème journée de Ligue 1

Stade du Roazhon Park

Score : Rennes 3-2 OL

Buts pour Rennes : Martin Terrier (38e et 77e), Amine Gouiri (47e)

Buts pour l'OL : Alexandre Lacazette (23e et 72e)

L'OL s'est incliné ce dimanche sur la pelouse de Rennes en Ligue 1. Pour sa première sur le banc des Gones, Laurent Blanc n'aura pas su trouver les bons ingrédients.

Laurent Blanc commençait son aventure lyonnaise par un déplacement périlleux à Rennes ce dimanche en Ligue 1. Les Gones, malgré de belles choses affichées en attaque, auront encore une fois fait preuve d'une fébrilité défensive inquiétante. L'OL a en effet encaissé trois buts, tous marqués par ses anciens joueurs (doublé de Martin Terrier et une réalisation d'Amine Gouiri). Pourtant, ce sont bien les Rhodaniens qui avaient pris l'avantage dès la 23e minute à la suite d'un très joli mouvement collectif conclu par Alexandre Lacazette. Un Lacazette lui aussi auteur d'un doublé. Insuffisant pour Lyon, qui s'enfonce un peu plus dans la crise et qui confirme son statut de pire élève de Ligue 1 à l'extérieur, avec seulement un petit point pris hors de ses bases. Au classement, le Stade Rennais est 5ème de Ligue 1, l'OL seulement 10ème...

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OL se déplacera encore, cette fois-ci sur la pelouse de Montpellier. Les Héraultais sont également en grandes difficultés en ce début de saison. Plus que jamais, les deux équipes auront besoin de points. Laurent Blanc est déjà dans une situation d'urgence, quelques heures seulement après avoir débarqué chez les Gones.