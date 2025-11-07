L1 : Rennes réalise un beau hold-up à Paris

12e journée de Ligue 1 :

Stade Jean-Bouin

Buts : Embolo (81e) pour Rennes

Rennes enchaîne un deuxième succès en Ligue 1 en l'emportant 1-0 au Paris FC. Néanmoins, après la belle démonstration contre Strasbourg, cette nouvelle victoire est un vrai miracle.

Deux clones se défiaient à Jean-Bouin. 10e et 11e, Rennes et le Paris FC ont démarré timidement la saison avant de connaître un beau rebond le week-end dernier. Rennes avait même impressionné contre Strasbourg (4-1). Le festival de dimanche semblait bien loin dans une première période terne pour les Bretons. Le PFC prenait même le dessus avant la pause mais Samba veillait au grain. Le portier international était encore sollicité au retour des vestiaires, devant sauver une frappe de Chergui d'une belle manchette.

Rennes se réveillait par quelques escarmouches. Mais, le PFC se rapprochait toujours plus de l'ouverture du score. Les Parisiens frappaient deux fois le poteau en 15 minutes. Leur volonté d'attaquer se retournait contre eux. Pris en contre, ils étaient calmés par l'efficacité de Breel Embolo. Le Suisse offrait un succès heureux mais précieux à Rennes, désormais 8e du classement (18 points). Le PFC est 11e, 4 unités derrière les Bretons.