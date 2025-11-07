L1 : Rennes réalise un beau hold-up à Paris

Rires, tu te donnes bien du mal pour cacher ton énervement d'être démasqué, le charlatan, et oui. Va à cette gare, au moins tu sauras à quoi elle ressemble, rires. Et profites-en pour prendre aussi en photo le train fantôme que tu as vu, rires. Le fou, qui voit des trains qui n'existent pas. Les fous disent toujours au médecin que c'est lui le fou, et oui. Un classique, rires.
Non le but est de terminer top 4. Faut faire le plein et il y a la place
J'attends de voir une amélioration dans le jeu. Autant à partir de Madrid il y avait quelque chose, autant depuis le Sporting et Lens, il n'y a plus rien. Et ça, ça ne peut pas être juste une histoire de motivation, de fatigue ou de blessure. Les joueurs il les a eu.Et hormis un ou deux, ils ont été bons à un moment donné. Donc soit le message ne passe pas, soit ils n'y arrivent pas car au-dessus de leur moyen, soit ils n'y adhèrent pas.
S’en prendre à Rothen ne fera pas améliorer l’OM. Rothen n’a pas eu tord: l’OM A ETE MAUVAIS. A l'issue de la 1° mi temps je me suis dit que De Zerbi allait changer 1 ou 2 joueurs et qu'enfin l'équipe allait retrouver son jeu. Mais non RIEN !!! Tres tres déçu du match. Quant au problème d’arbitrage, le pb n'aurait pas eu lieu si l’OM avait mis des buts.
Il faut reconnaître que Koundé m'a surpris l'an dernier. Par contre il montre aussi des lacunes qui pour moi n'en font pas une cible prioritaire. Et puis soyons honnête, pourquoi il viendrait? Pour être la doublure d'Hakimi a son retour alors qu'il est titulaire au barca? Donc ça n'arrivera pas
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
🔥 EMBOLOOOO ! L'attaquant du @staderennais libère son équipe ! #PFCSRFC