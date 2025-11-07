ICONSPORT_276431_0088

L1 : Rennes réalise un beau hold-up à Paris

Ligue 107 nov. , 22:37
parMehdi Lunay
12e journée de Ligue 1 :
Stade Jean-Bouin
Paris FC-Rennes 0-1
Buts : Embolo (81e) pour Rennes
Rennes enchaîne un deuxième succès en Ligue 1 en l'emportant 1-0 au Paris FC. Néanmoins, après la belle démonstration contre Strasbourg, cette nouvelle victoire est un vrai miracle.
Deux clones se défiaient à Jean-Bouin. 10e et 11e, Rennes et le Paris FC ont démarré timidement la saison avant de connaître un beau rebond le week-end dernier. Rennes avait même impressionné contre Strasbourg (4-1). Le festival de dimanche semblait bien loin dans une première période terne pour les Bretons. Le PFC prenait même le dessus avant la pause mais Samba veillait au grain. Le portier international était encore sollicité au retour des vestiaires, devant sauver une frappe de Chergui d'une belle manchette.
Rennes se réveillait par quelques escarmouches. Mais, le PFC se rapprochait toujours plus de l'ouverture du score. Les Parisiens frappaient deux fois le poteau en 15 minutes. Leur volonté d'attaquer se retournait contre eux. Pris en contre, ils étaient calmés par l'efficacité de Breel Embolo. Le Suisse offrait un succès heureux mais précieux à Rennes, désormais 8e du classement (18 points). Le PFC est 11e, 4 unités derrière les Bretons.

Ligue 1

07 novembre 2025 à 20:45
Paris
0
1
Match terminé
Rennes
Embolo81'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
P. Frankowski
RennesRennes
SORT
M. Al Tamari
RennesRennes
Carton jaune
90
I. Kebbal
ParisParis
Carton jaune
90
A. Rouault
RennesRennes
Carton jaune
90
Otavio Ataide
ParisParis
Voir Les Détails Complets Du Match
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

