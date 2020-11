L1 : Rennes n'a pas pesé lourd, le PSG fait déjà le trou

Dans : Ligue 1.

Ligue 1 - 10e journée

Parc des Princes

Paris SG bat Rennes : 3 à 0

Buts : Kean (11e), Di Maria (21e, 73e) pour le PSG

L'affiche entre le PSG et Rennes, deux des représentants français en Ligue des champions, n'a pas tenu ses promesses, les Breton ayant trop vite craqué (3-0). Paris ajoute quatre blessés à sa liste.

On attendait beaucoup du match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais ce samedi soir au Parc des Princes, même si les deux clubs étaient privés de leurs meilleurs joueurs, à savoir Neymar et Mbappé pour le PSG, et Cavaminga pour le club breton. Mais le suspense aura été de courte durée, puisque sur une mauvaise relance de Gomis, Kean trouvait rapidement la faille et confirmait sa forme du moment (1-0, 11e). Et comme si cela ne suffisait pas, Di Maria doublait la mise d’une superbe frappe lobée (2-0, 21e). La formation de Stéphan tentait bien de réagir, mais sans y parvenir, tandis que pour Tuchel il fallait composer avec trois nouvelles blessures, à savoir celles de Gueye, Kehrer et Florenzi.

Après la pause, le Stade Rennais tentait de revenir rapidement à la marque, mais tandis que le PSG perdait Kean à l’heure de jeu, Di Maria tuait le maigre suspense en signant un doublé et le 3e but du Paris Saint-Germain (3-0, 73e). Les Bretons ne s’écroulaient pas et tentaient de sauver l’honneur sans toutefois y parvenir, Navas veillant au grain. Avec cette victoire, Paris reste à première place du classement avec cinq points d’avance sur Lille, qui va dimanche à Brest, tandis que le Stade Rennais est troisième mais à six longueurs du PSG.