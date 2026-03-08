ICONSPORT_361356_0139

L1 : Rennes humilie Nice et met la pression à l'OL

Ligue 108 mars , 19:13
parHadrien Rivayrand
0
25e journée de Ligue 1
Nice - Rennes : 0-4
Lille - Lorient : 1-1
Brest - Le Havre : 2-0
Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais a réalisé une belle opération en allant s’imposer confortablement sur la pelouse de OGC Nice. Les Bretons revivent depuis plusieurs semaines.
Le Stade Rennais voulait faire passer un message ce dimanche en Ligue 1 lors de son déplacement à Nice. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a été bien reçu par les Aiglons. Les hommes d’un Franck Haise sans doute revanchard à l’idée de croiser de nouveau Nice ont rapidement fait la différence. Dès la 13e minute, Estéban Lepaul a ouvert le score avant que la récente recrue Sebastian Szymański ne double la mise à la 20e minute.
Nice a ensuite tenté de réagir, et Morgan Sanson a cru réduire l’écart. Mais une légère position de hors-jeu au départ de l’action a annulé le but de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Un autre but a été annulé dans la foulée : celui de Musa Al-Taamari, qui avait repris un penalty manqué par son équipe après avoir franchi l’arc de cercle, ce qui n’est pas autorisé.
Pas de panique pour le Stade Rennais, qui scellera sa victoire grâce à un troisième but signé Ludovic Blas à la 74ᵉ minute et un quatrième de Nordan Mukiele dans le temps additionnel, pour une victoire large et méritée sur la Côte d’Azur. Au classement, les Bretons sont 5ᵉ avec 43 points, soit trois de moins que la troisième place occupée actuellement par l’Olympique de Marseille. Nice est 15ᵉ avec 24 points, soit cinq de plus que l’AJ Auxerre, barragiste.
Dans les autres rencontres du jour, le LOSC (6e, 41 points) a été repris en toute fin de match par Lorient (10e, 34 points). Les Dogues pensaient tenir les trois points de la victoire suite à un lob bien senti de Matías Fernandez-Pardo à la 65ᵉ minute. Mais les Merlus égaliseront par l'intermédiaire d'un exploit individuel de Arthur Avom dans le temps additionnel.
Enfin, beau succès de Brest (9ᵉ, 36 points) contre Le Havre (14ᵉ, 26 points) sur le score de 2-0, grâce à des réalisations de Romain Del Castillo et Ludovic Ajorque.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Rennes
4325127642357
Tout afficher
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361341_0157
Metz

L1 : L’étonnant aveu, Metz au bord du renoncement

ICONSPORT_361060_0325
Ligue 1

L’OL sans Endrick ni Tolisso contre le PFC, c’est la surprise

ICONSPORT_361382_0007
Ligue 1

L1 : OL - PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_361361_0167
Video

Le magnifique but de Lorient qui crucifie Lille

Fil Info

08 mars , 20:20
L1 : L’étonnant aveu, Metz au bord du renoncement
08 mars , 20:00
L’OL sans Endrick ni Tolisso contre le PFC, c’est la surprise
08 mars , 19:49
L1 : OL - PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
08 mars , 19:40
Le magnifique but de Lorient qui crucifie Lille
08 mars , 19:30
Le Barça négocie pour une pépite de Strasbourg
08 mars , 19:15
L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée
08 mars , 19:00
OM : Il quitte l'OM pour l'Italie, c'est encore pire que Robinio Vaz
08 mars , 18:40
Lens proche du titre, Thauvin est aux anges

Derniers commentaires

L’OL sans Endrick ni Tolisso contre le PFC, c’est la surprise

Vous allez voir,les jeunes vont faire le taf

OM : Il quitte l'OM pour l'Italie, c'est encore pire que Robinio Vaz

Putain de jeunes qui croient qu’ils sont les meilleurs , avec l'aide bien volontaire de leur famille et de leur manager .... Ils ne voient que par le fric morale de l'histoire ils se retrouvent trop vite dans des grands clubs dont ils cirent le banc .

L1 : OL - PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Dur d'être confiant... Malheureusement on est obligé, tolisso et endrick vt etre cramés s'il n'y a pas un minimum de turnover, ce qui de tte manière ne ns ramènera pas de points mieux vaut laisser filer 2 pts voir aucun, qu'en laisser filer 6 ou 9 en ayant des joueurs cramés

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

On doit le soigner pour qu'il prenne du poids et du volume physique ,pas le descendre au bout d'un mois

Kvaratskhelia à MU, le PSG attaqué

Des qu'un joueur a un coup de mou il doit partir suivant ces imbéciles

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262568112032-12
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading