L1 : Rennes humilie Nice et met la pression à l'OL

25e journée de Ligue 1

Lille - Lorient : 1-1

Brest - Le Havre : 2-0

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais a réalisé une belle opération en allant s’imposer confortablement sur la pelouse de OGC Nice. Les Bretons revivent depuis plusieurs semaines.



Le Stade Rennais voulait faire passer un message ce dimanche en Ligue 1 lors de son déplacement à Nice. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a été bien reçu par les Aiglons. Les hommes d’un Franck Haise sans doute revanchard à l’idée de croiser de nouveau Nice ont rapidement fait la différence. Dès la 13e minute, Estéban Lepaul a ouvert le score avant que la récente recrue Sebastian Szymański ne double la mise à la 20e minute.

Nice a ensuite tenté de réagir, et Morgan Sanson a cru réduire l’écart. Mais une légère position de hors-jeu au départ de l’action a annulé le but de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Un autre but a été annulé dans la foulée : celui de Musa Al-Taamari, qui avait repris un penalty manqué par son équipe après avoir franchi l’arc de cercle, ce qui n’est pas autorisé.

Pas de panique pour le Stade Rennais, qui scellera sa victoire grâce à un troisième but signé Ludovic Blas à la 74ᵉ minute et un quatrième de Nordan Mukiele dans le temps additionnel, pour une victoire large et méritée sur la Côte d’Azur. Au classement, les Bretons sont 5ᵉ avec 43 points, soit trois de moins que la troisième place occupée actuellement par l’Olympique de Marseille. Nice est 15ᵉ avec 24 points, soit cinq de plus que l’AJ Auxerre, barragiste.

Dans les autres rencontres du jour, le LOSC (6e, 41 points) a été repris en toute fin de match par Lorient (10e, 34 points). Les Dogues pensaient tenir les trois points de la victoire suite à un lob bien senti de Matías Fernandez-Pardo à la 65ᵉ minute. Mais les Merlus égaliseront par l'intermédiaire d'un exploit individuel de Arthur Avom dans le temps additionnel.

Enfin, beau succès de Brest (9ᵉ, 36 points) contre Le Havre (14ᵉ, 26 points) sur le score de 2-0, grâce à des réalisations de Romain Del Castillo et Ludovic Ajorque.