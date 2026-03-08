ICONSPORT_276320_0002
Allianz Riviera

Nice - Rennes : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Ligue 108 mars , 16:33
parHadrien Rivayrand
0
La composition de Nice : Diouff - Clauss, Bah, Oppong, Bard - Sanson (c), Vanhoutte - Cho, Diop, Boudaoui - Louchet
La composition de Rennes : Samba - Nagida, Rouault, Brassier, Merlin - Szymanski, Rongier (c), Camara - Al-Tamari, Lepaul, Nordin
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

