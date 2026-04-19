L1 : Rennes claque Strasbourg et déloge l'OM du top 4

30e journée de Ligue 1

Metz - Paris FC : 1-3

Nantes - Brest : 1-1

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais a réalisé une excellente opération en s’imposant largement sur la pelouse de l’RC Strasbourg. Les Bretons sont désormais 4es du championnat et passent devant l’Olympique de Marseille.

Le Stade Rennais termine sa saison en trombe et pourrait être récompensé dans les prochaines semaines. À Strasbourg, les Bretons ont été très solides pour s’imposer 3-0. Si les Alsaciens sont apparus émoussés après leur qualification en Ligue Europa Conférence face à Mayence, les hommes de Franck Haise ont parfaitement su en profiter. D’autant que le RCSA devait composer avec plusieurs absences importantes.

Dès la 20e minute, l’intenable Esteban Lepaul a ouvert le score après une erreur de relance alsacienne.

En seconde période, Breel Embolo a fait le break à la 50e minute, avant que Mousa Al-Tamari ne vienne alourdir le score à la suite d’un bon pressing collectif de ses coéquipiers.

Ce succès convaincant en Alsace permet donc à Rennes de s’emparer de la 4e place aux dépens de l’OM. Strasbourg est décroché de la course à l'Europe et devra passer par la Ligue Europa Conférence pour accrocher un ticket européen.

Dans les autres rencontres du jour, à noter la victoire du Paris FC sur la pelouse du FC Metz (3-1). Les Lorrains sont quasiment relégués en Ligue 2. Enfin, le FC Nantes pensait tenir les trois points de la victoire face au Stade Brestois mais c'était sans compter sur un but égalisateur de Brendan Chardonnet à la 96e minute. Terrible pour des Canaris 17es à 5 points d'Auxerre, barragiste et qui a pris un point à Monaco un peu plus tôt.