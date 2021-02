L1 : Réduit à neuf, l'OM arrache un bon résultat à Bordeaux

Dans : Ligue 1.

25e journée de Ligue 1 :

Matmut Atlantique.

Girondins de Bordeaux - Olympique de Marseille : 0 à 0.

Expulsions : Balerdi (55e) et Benedetto (59e) pour l'OM.

À neuf contre onze pendant plus d'une demi-heure, l’Olympique de Marseille a quand même réussi à ramener un point de son déplacement chez les Girondins de Bordeaux (0-0).

Attendu, ce 116e choc historique entre Bordeaux et Marseille faisait un bide en première période, avec zéro tir cadré au compteur… Après la pause, cette affiche de la 25e journée de L1 s’emballait un peu. Suite à deux grosses occasions marseillaises, avec Thauvin (50e) et Germain (55e), l’OM se sabordait en prenant deux rouges en l’espace de quelques minutes ! Puisqu’après l’expulsion de Balerdi, pour un acte d’anti-jeu sur Oudin (55e), Benedetto taclait méchamment Koscielny pour rejoindre son compatriote argentin au vestiaire (59e)... En infériorité numérique, Marseille se battait bien, malgré des opportunités d’Oudin (75e), Ben Arfa (82e) ou De Préville (93e), et tenait bon jusqu'au coup de sifflet final.

Avec ce match nul et vierge, l’OM, qui n’a donc toujours pas gagné à Bordeaux depuis 1977, enchaîne un septième match de suite sans la moindre victoire en L1… Malgré tout, l’équipe de Nasser Larguet remonte à la neuvième place et revient à quatre unités du cinquième rennais avec un match en moins. Une longueur derrière l’OM, le FCGB de Jean-Louis Gasset s’éloigne de la course à l’Europe avec ce nouveau résultat négatif...