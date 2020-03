L1 : Qui assistera aux matchs à huis clos ? La LFP donne les détails

Dans : Ligue 1.

Les matches de Ligue 1 et de Ligue 2 se joueront à huis clos au moins jusqu'au 15 avril en raison de l'épidémie de coronavirus. On sait qui exactement sera autorisé à entrer dans les stades.

Dès mardi la Ligue de Football Professionnel a décidé de prendre une mesure afin de coller aux règles mises en place dans notre pays concernant la propagation du coronavirus. Le ministre de la Santé ayant interdit les regroupements de plus de 1.000 personnes, il n’y avait pas de solution plus simple que de faire jouer les matches de L1 et L2 à huis clos jusqu’au 15 avril. Après cette date, la LFP attendra les recommandations de l’état français avant de prendre une nouvelle décision.

Mais ce mercredi, le bureau de la Ligue de Football Professionnel a détaillé les conditions d’accès aux rencontres à huis clos. « Conformément à l’article 552 des règlements de la LFP, les personnes admises dans l’enceinte seront les dirigeants des deux clubs, les officiels désignés par les instances du football, les joueurs inscrits sur la feuille de match, les staffs techniques, les ramasseurs de balle, le personnel nécessaire à l’organisation du match ainsi que les techniciens et journalistes exerçant pour les détenteurs de droits. Par ailleurs, l’accueil des journalistes non-détenteurs de droits accrédités par l’UJSF sera limité à 50 personnes dont 10 photographes. L’UJSF fournira, via son syndic local, la liste des accrédités au club au plus tard la veille du match. A l’issue des rencontres, les zones mixtes seront supprimées et les conférences de presse d’après-match maintenues, avec un dispositif fixé par chaque club », précise la LFP.