L1 : PSG, OL, OM, moins de talents mais plus de suspense ?

Dans : Ligue 1.

Une vraie lutte pour le titre en Ligue 1, c'est possible ? En ce début de saison, c'est une possibilité envisagée.

C’est déjà la troisième journée, mais le championnat débute ce jeudi pour le PSG. Les premiers matchs des Parisiens ont été repoussés pour cause de Ligue des Champions, et c’est avec un effectif bien moins impressionnant que d’habitude que le Paris SG va donc se lancer dans la défense de son titre. Et si c’était l’année pour faire tomber le club de la capitale, intouchable jusqu’a présent en Ligue 1 en dehors de la génération dorée de Monaco en 2016-17 ? Pour Alain Giresse, le club francilien est en effet moins impressionnant avec le départ de joueurs majeurs comme Cavani ou Thiago Silva, qui étaient habitués à marcher sur la Ligue 1. En attendant la fin du mercato, le PSG semble donc moins fort. Mais c’est aussi le cas de l’OM et de l’OL, qui ne se sont pas vraiment renforcés de manière impressionnante, et devraient aussi perdre des titulaires dans les prochaines semaines.

« Tels qu’ils sont là, je ne crois pas qu’ils aient la même marge. Leur avance n’est plus aussi évidente. Si on laisse cet effectif tel qu’il est, je pense qu’il y a moyen, non pas de les empêcher d’être champions, mais que ça se fasse avec difficulté. Mais bon, Marseille n’a pas bougé beaucoup, et on voit aussi que Lyon risque de se démunir en perdant des joueurs », a livré l’ancien milieu de terrain de Bordeaux et de l’OM dans les colonnes du Parisien. Un constat qui, s’il se confirmait, déboucherait sur une saison de Ligue 1 peut-être moins relevée, mais plus serrée ?