L1 : PSG, OL, OM, c’est le futur podium, dans cet ordre

Le PSG est perçu par les Français comme le grand favori au titre de champion de France 2021-2022, devant l’OL et l’OM.

Le championnat de France va reprendre ses droits ce vendredi 6 août, après une trêve qui a pu paraitre bien courte, en raison de l’Euro puis des JO. Ce sera une affiche historique entre Monaco et Nantes qui lancera la Ligue 1. Un championnat qui s’annonce passionnant, car le PSG court derrière un titre qu’il a perdu la saison dernière, au profil de Lille. Pour récupérer son ancien bien, le club francilien a décidé de miser très gros en recrutant des stars internationales, et encore c’est sans compter sur l’effort en cours pour tenter de faire venir Lionel Messi. Les Français vont donc suivre cette Ligue 1 avec intérêt, malgré les quelques imbroglios des droits TV, et ils ont déjà une idée du nom du futur champion. Dans un sondage effectué par Odexa pour RTL et Keneo, le verdict est tombé sans surprise.

L'OL grille l'OM d'un souffle

Le PSG est vu très largement par les personnes interrogées comme le futur champion de France, avec 51 % des amateurs de football qui misent sur la formation de Neymar et Kylian Mbappé. C’est derrière que les informations intéressantes tombent. En effet, pas de Monaco, 3e la saison dernière, ni de Lille, champion en titre, sur le podium selon les Français. D’une courte tête, 12 % contre 11 %, c’est l’OL qui devance l’OM sur l’ensemble des personnes interrogées. Même si actuellement, dans les deux Olympiques, c’est clairement Marseille qui a frappé plus fort pour se renforcer, Lyon a encore ses partisans et les deux clubs seraient certainement totalement d’accord pour se partager une présence sur le podium au mois de mai. Place maintenant au terrain, histoire de faire mentir ou pas les sondages, qui sont toujours à prendre avec les pincettes de rigueur.