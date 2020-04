L1 : PSG 1er, OM 2e, OL 7e... La LFP publie le classement final !

Dans : Ligue 1.

Ce jeudi, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé d’acter la fin de la saison 2019-2020 en Ligue 1 et en Ligue 2.

Suivant la demande du gouvernement français, la Ligue a donc tué tout suspense, alors que certains clubs pensaient attendre jusqu’au 20 mai prochain, date de l’AG de la LFP, pour voir un classement figé. Mais la LFP a décidé, sans plus attendre, de donner son choix dès maintenant.

« Le Conseil d’Administration de la LFP décide de prononcer le classement final de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2 selon les règles déjà appliquées par la FFF pour l’ensemble des championnats. Le classement final en Ligue 1 Conforama est donc attribué selon le critère du classement établi par un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués sur tous les matchs joués. Pour départager les égalités sur cet indice de performance, les confrontations particulières ont été retenues. Par ailleurs, à l’unanimité, le Conseil d’Administration a décidé d’attribuer le titre de champion de Ligue 1 Conforama au Paris Saint-Germain et le titre de Domino’s Ligue 2 au FC Lorient pour la saison 2019/2020. Le Conseil d’Administration a décidé d’adopter le principe de deux montées et de deux descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2 », a expliqué la Ligue dans un communiqué, avant de publier le classement au quotient de la L1.

Le classement final de la Ligue 1 :

1. PARIS SAINT-GERMAIN 2,52

2. OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2,00

3. STADE RENNAIS F.C. 1,79

4. LOSC 1,75

5. O.G.C. NICE COTE D’AZUR 1,46

6. STADE DE REIMS 1,46

7. OLYMPIQUE LYONNAIS 1,43

8. MONTPELLIER HERAULT S.C. 1,43

9. A.S. MONACO 1,43

10. R.C. STRASBOURG ALSACE 1,41

11. ANGERS S.C.O. 1,39

12. F.C. GIRONDINS DE BORDEAUX 1,32

13. F.C. NANTES 1,32

14. STADE BRESTOIS 1,21

15. FOOTBALL CLUB DE METZ 1,21

16. DIJON FOOTBALL COTE-D'OR 1,07

17. A.S. SAINT- ETIENNE 1,07

18. NIMES OLYMPIQUE 0,96

19. AMIENS S.C. 0,82

20. TOULOUSE F.C. 0,46.

Désormais, la LFP veut se tourner vers l’avenir, avec une reprise espérée de la saison 2020-2021 au 22 août prochain, même si la date définitive de la reprise dépendra des décisions du gouvernement et des choix des diffuseurs, comme Médiapro ou Canal+.