L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

4e journée de Ligue 1 :

Vendredi 12 septembre

20h45 : Olympique de Marseille - FC Lorient (sur Ligue 1+)

Samedi 13 septembre

17h00 : OGC Nice - FC Nantes (sur Ligue 1+)

21h05 : AJ Auxerre - Monaco (sur Ligue 1+)

Dimanche 14 septembre

15h00 : Lille OSC - Toulouse FC (sur Ligue 1+)

17h15 : Stade Brestois - Paris FC (sur Ligue 1+)

Strasbourg - Havre AC (sur Ligue 1+)

Paris Saint-Germain - RC Lens (sur beIN Sports 1)

Metz - SCO Angers (sur Ligue 1+)

20h45 : Stade Rennais - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+)