L’UEFA sanctionne Newcastle et Chelsea

L’UEFA sanctionne Newcastle et Chelsea

Coupe d'Europe30 juin , 19:40
parGuillaume Conte
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L’UEFA continue de faire son tour des clubs européens et après avoir notamment tapé sur l’OM, l’instance européenne a sanctionné Newcastle. Un accord avait été trouvé pour rectifier le tir sur le plan financier ces trois dernières années et il n’a pas été respecté. Les Magpies ont écopé d’une amende de 3 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 7 ME si la dérive continue. Newcastle écope d’une autre amende de 3 ME pour des irrégularités dans son effectif. Le club anglais a accepté ces sanctions et ne compte pas faire appel.
De son côté, également pour des irrégularités dans la composition de son effectif, Chelsea a écopé d'une amende de 3 millions d'euros dont 2 millions d'euros avec sursis.
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Derniers commentaires

Mastantuono n'est pas Endrick, il refuse l'OL

qu'il aille se faire foutre ce no name,il est taré de penser ca!Il a qu'a demandé a messi comment est la l1!Le bresilien que vous aviez eu en pret lui il a bien ete content de venir!

L’OM a limogé Habib Beye (officiel)

Y a pas de résultat donc dehors c'est logique

L’UEFA sanctionne Newcastle et Chelsea

Majin : 3 M€ dont 2 M€ avec sursis.

L’UEFA sanctionne Newcastle et Chelsea

Et qu'est-ce que 1 M€ pour Chelsea ??? 1/608 ème de son budget annuel.

Sa crainte est levée, Bruno Genesio signe à l’OM

je dis pas que vous virer le coach sitot 5 matches sans victoires, mais que c'est la crise et les supporters ingérables lorsque ça arrive . la démesure marseillaise c'est pas un cliché. redescends raymond

Sa Crainte Est Levee Bruno Genesio Signe A Lom

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
O. Lyonnais
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3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
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