L’UEFA sanctionne Newcastle et Chelsea





L’UEFA continue de faire son tour des clubs européens et après avoir notamment tapé sur l’OM, l’instance européenne a sanctionné Newcastle. Un accord avait été trouvé pour rectifier le tir sur le plan financier ces trois dernières années et il n’a pas été respecté. Les Magpies ont écopé d’une amende de 3 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 7 ME si la dérive continue. Newcastle écope d’une autre amende de 3 ME pour des irrégularités dans son effectif. Le club anglais a accepté ces sanctions et ne compte pas faire appel.

De son côté, également pour des irrégularités dans la composition de son effectif, Chelsea a écopé d'une amende de 3 millions d'euros dont 2 millions d'euros avec sursis.