Bordeaux exclu, zéro inquiétude pour lui

qu'il aille se faire foutre ce no name,il est taré de penser ca!Il a qu'a demandé a messi comment est la l1!Le bresilien que vous aviez eu en pret lui il a bien ete content de venir!
Y a pas de résultat donc dehors c'est logique
Majin : 3 M€ dont 2 M€ avec sursis.
Et qu'est-ce que 1 M€ pour Chelsea ??? 1/608 ème de son budget annuel.
je dis pas que vous virer le coach sitot 5 matches sans victoires, mais que c'est la crise et les supporters ingérables lorsque ça arrive . la démesure marseillaise c'est pas un cliché. redescends raymond
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Pas d’inquiétude à court terme mais cette regrettable décision nous offre quelques confirmations: - GL est un menteur et n’a jamais souhaité préfinancer la saison. - Sparta et GL voulaient mettre la BM dans la seringue et imposer leurs conditions en profitant de l’urgence. 0/20
𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒́ 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 📰 Décision de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) ➝ girondins.com/fr/news/39903/…