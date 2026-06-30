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Bordeaux exclu, zéro inquiétude pour lui

Bordeaux30 juin , 20:00
parGuillaume Conte
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Relégué en National 2 il y a trois ans, Bordeaux est parti pour tomber encore plus bas. Pas d'inquiètude toutefois chez les suiveurs du dossier.
Faute d’avoir donné les garanties nécessaires pour repartir la saison prochaine, les Girondins ont été exclus des compétitions nationales par la DNCG. Gérard Lopez avait promis 9 millions d’euros pour boucler l’exercice précédent et faire fonctionner le club la saison prochaine, mais il n’a rien mis.

Il manque neuf millions d'euros, c'est volontaire ?

Ces neuf millions devaient garantir une échéance du remboursement de la dette (3,5 ME), les pertes de la saison prochaine (3,5 ME) et les factures de la saison en cours.
L’explication proposée par le propriétaire du club est simple, il met en avant la future vente des Girondins à Sparta Capital, et avait demandé un report de cette audition au lundi 6 juillet, afin de pouvoir fournir les fonds demandés. Mais la DNCG n’a pas voulu octroyer ce délai supplémentaire, car en août, les championnats nationaux vont tous reprendre et les clubs ont besoin d’être fixés.
D’ici à l’appel désormais, Gérard Lopez et Sparta Capital essayent de se faire prêter 10 millions d’euros pour pouvoir le mettre à disposition des instances et éviter que les sanctions ne se confirment.
Beaucoup de choses restent en suspens, comme les discussions avec Bordeaux Métropole pour différer le paiement du loyer du stade et un droit de regard sur l’achat du stade. Cela joue très serré mais selon David Gluzman qui suit de près le dossier pour RMC notamment, cela devrait s’arranger à l’occasion de l’appel de cette rétrogradation. « Pas d’inquiétude à court terme mais cette regrettable décision nous offre quelques confirmations: Gérard Lopez est un menteur et n’a jamais souhaité préfinancer la saison. Sparta et GL voulaient mettre la BM (Bordeaux Métropole) dans la seringue et imposer leurs conditions en profitant de l’urgence », a souligné celui qui tire depuis longtemps le signal d’alarme sur Gérard Lopez et ses agissements.
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Derniers commentaires

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qu'il aille se faire foutre ce no name,il est taré de penser ca!Il a qu'a demandé a messi comment est la l1!Le bresilien que vous aviez eu en pret lui il a bien ete content de venir!

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Et qu'est-ce que 1 M€ pour Chelsea ??? 1/608 ème de son budget annuel.

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je dis pas que vous virer le coach sitot 5 matches sans victoires, mais que c'est la crise et les supporters ingérables lorsque ça arrive . la démesure marseillaise c'est pas un cliché. redescends raymond

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