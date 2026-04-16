Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 30e journée

Ligue 117 avr. , 00:00
parAlexis Rose
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30e journée de Ligue 1 :
Vendredi 17 avril
20h45 : RC Lens - Toulouse FC (sur Ligue 1+)
Samedi 18 avril
17h00 : FC Lorient - Olympique de Marseille (sur beIN Sports 1)
19h00 : SCO Angers - Havre AC (sur Ligue 1+)
21h05 : Lille OSC - OGC Nice (sur Ligue 1+)
Dimanche 19 avril
15h00 : AS Monaco - AJ Auxerre (sur Ligue 1+)
17h15 : Strasbourg - Stade Rennais (sur Ligue 1+ 4)
FC Nantes - Stade Brestois (sur Ligue 1+ 5)
Metz - Paris FC (sur Ligue 1+ 6)
20h45 : Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
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Derniers commentaires

CL : Strasbourg renverse Mayence dans un quart complètement fou

Bravo strasbourg.. les autres sans citer personne devraient prendre exemple au lieu de parler de budget de budget

CL : Strasbourg renverse Mayence dans un quart complètement fou

Bravo Strasbourg , très beau match de plus Reste pour eux a jouer a fond cette coupe d'Europe et la coupe de France 5 matchs dont 2 finales Car pour eux la ligue 1 passe au second plan car impossiblte a jouer on ne peut pas faire (ou difficilement) 11 matchs tous les 3 jours en un peu plus d'un mois

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

MON niveau de commentaire ?!? Tu justifies le désintérêt du foot parce que des noirs et des arabes y joue ? Et t'hallucine sur mon niveau de commentaire ?!? Mais t'es complètement demeuré sérieux.

EL : Le tombeur de l’OL se fait humilier, c'est la honte

Contre OL il ont Jamais était impressionnant au Match aller Celta a était Totalement inoffensif en dehors du but et OL même à 10 vs 11 OL était Totalement amorphe Et au Match Retour OL est venu dans optique de défendre et Même avec expulsion le Celta a pas fait grand chose non plus il ont juste était moins nul que OL

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Non non y’a aussi les noirs … non mais j’hallucine du niveau de ton commentaire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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