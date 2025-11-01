L1 : Programme TV et résultats de la 11e journée

11e journée de Ligue 1 :

Samedi 1er novembre

17h00 : Paris Saint-Germain - OGC Nice (sur beIN Sports 1)

19h00 : Monaco - Paris FC (sur Ligue 1+)

21h05 : AJ Auxerre - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)

Dimanche 2 novembre

15h00 : Stade Rennais - Strasbourg (sur Ligue 1+)

17h15 : Lille OSC - SCO Angers (sur Ligue 1+ 4)

RC Lens - FC Lorient (sur Ligue 1+ 5)

FC Nantes - FC Metz (sur Ligue 1+ 6)

Toulouse FC - Le Havre AC (sur Ligue 1+ 7)

20h45 : Stade Brestois - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+)