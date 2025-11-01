Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 11e journée

Ligue 101 nov. , 00:00
parAlexis Rose
0
11e journée de Ligue 1 :
Samedi 1er novembre
17h00 : Paris Saint-Germain - OGC Nice (sur beIN Sports 1)
19h00 : Monaco - Paris FC (sur Ligue 1+)
21h05 : AJ Auxerre - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)
Dimanche 2 novembre
15h00 : Stade Rennais - Strasbourg (sur Ligue 1+)
17h15 : Lille OSC - SCO Angers (sur Ligue 1+ 4)
RC Lens - FC Lorient (sur Ligue 1+ 5)
FC Nantes - FC Metz (sur Ligue 1+ 6)
Toulouse FC - Le Havre AC (sur Ligue 1+ 7)
20h45 : Stade Brestois - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
Tout afficher
0
Articles Recommandés
le psg redoutable le bayern s estime au meme niveau kane 14 395204
PSG

Le Bayern prépare sa défaite contre le PSG

ICONSPORT_267481_0207
Premier League

La menace de Vinicius met Manchester City en danger

ICONSPORT_275433_0237
OM

Pierre Ménès impitoyable avec ce « pathétique » OM

Fil Info

23:30
Le Bayern prépare sa défaite contre le PSG
23:00
La menace de Vinicius met Manchester City en danger
22:30
Pierre Ménès impitoyable avec ce « pathétique » OM
22:00
EdF : Un passe-droit pour Rabiot, le PSG va hurler
21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 13e journée
21:30
Rennes : Blas et Fofana secoués, Beye a réussi son coup
21:00
Victor Osimhen au PSG, Luis Enrique a tout faux
20:30
Arbitrage anti-OL, cette nouvelle règle le scandalise

Derniers commentaires

L'OL a payé 7,5ME pour le buteur idéal

Et il y a deux journées, c’etait une erreur de recrutement…. Les commentateurs sont fous!

L'OL a payé 7,5ME pour le buteur idéal

l'arbitre a touché combien à la mi-temps pour faire perdre l'ol ? , c'était trop visible pour pas mal de monde , sauf pour toi l'attardé parigot

Arbitrage anti-OL, cette nouvelle règle le scandalise

Parce que le but du ptit Portugais qui vous a sauvé le cul avant c'était pas juste un tir de loin heureux ?!

Arbitrage anti-OL, cette nouvelle règle le scandalise

Mais cessez ee faire des papiers sur des streamers par pitié, pas besoin de leurs avis de footix

TV : Bertrand Latour et Laure Boulleau, c'est l'amour fou

Laure bouleau gagnerai peut etre encore en legitimité si elle arrêtait de glousser à longueur de temps, ça gâche ses analyses qui sont correctes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading