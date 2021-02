L1 : Pierre Ménès dévoile la clé de la course au titre

Dans : Ligue 1.

A trois mois de la fin du championnat, la course au titre bat son plein en Ligue 1 entre le PSG, Lille, l’OL et Monaco.

Pour l’heure, il est relativement compliqué d’émettre un pronostic sur l’identité du futur champion de France. En effet, l’OL et Monaco vont bénéficier d’un calendrier allégé par rapport au PSG et à Lille, qui vont disputer les 8es de finale de la Ligue des Champions et les 16es de finale de l’Europa League. En revanche, l’effectif de Mauricio Pochettino est le plus conséquent. Interrogé au sujet de la course au titre dans sa pastille digitale « Pierrot Face Cam », Pierre Ménès a fait savoir que selon lui, ce sont les confrontations directes à l’instar de l'affiche PSG-Monaco dimanche soir qui seront décisives.

« Qui va craquer en premier dans les quatre premiers ? Je ne sais pas. Les quatre équipes n’ont pas fait un bon match ce week-end. Il y en a qu’une qui a gagné, Paris, donc Paris fait la bonne affaire et se rapproche à un point de Lille. Maintenant, le week-end prochain il y a PSG / Monaco. Ce sont pour moi ces fameux matches entre eux qui vont décider du champion même si on a vu là, que ce soit Lyon, Lille ou Monaco, toutes ont perdu des points contre des équipes qui leur étaient supposées très inférieures. Donc voilà, il n’y a pas que le football qui va jouer, il y a aussi les nerfs, la surcharge de calendrier pour le PSG et Lille. Je ne sais pas, je m’attends à une fin de championnat un peu bizarre comme d’ailleurs tout ce championnat » a jugé Pierre Ménès, pour qui l’identité du futur champion de France se décidera en grande partie dans les confrontations directes entre le PSG, Lille, Lyon et Monaco.