L1 ‍: Penalty oublié, Lens scandalisé par l'arbitrage pro-OL

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

A quinze minutes de la fin du match, c'est l'OL qui mène sur la pelouse de Lens (1-0). Un match qui aurait pu tourner si l'arbitre Romain Lissorgue avait accordé un penalty aux Sang et Or pour une main de Tanner Tessmann. La main est collée au corps et n'a pas fait l'objet d'une vérification des images par l'arbitre, lequel n'a donc pas été contacté par la VAR. Mais cette décision n'a pas manqué de scandaliser les supporters lensois.« Il y a main non ? Il n’y a plus de VAR ? », « La DNCG a autorisé Lyon à jouer à 12 avec un arbitre dans l’équipe ? », « 2 penaltys non sifflé pour Lens », « Bon bah on se fait voler à cause de l’arbitrage », « OLFP » ou encore « Ne me dites pas que ce club n’est pas protégé, 2 penos non sifflés , AUCUN appel de la Var » peut-on lire sur X, où les Lensois enragent après cette décision arbitrale.