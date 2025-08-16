Lens-OL ‍: Maitland-Niles exaspère Lyon

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’OL livre une belle première mi-temps à Lens, où les deux équipes se rendent coup pour coup dans un match ouvert. Un Lyonnais exaspère toutefois les supporters en la personne d’Ainsley Maitland-Niles.

Après une excellente préparation, l’Olympique Lyonnais espère démarrer le championnat par une victoire ce samedi à Lens. La première mi-temps des hommes de Paulo Fonseca est encourageante, mais un joueur est néanmoins largement en-dessous de ses coéquipiers. Convoité par Everton et cité comme un potentiel partant d’ici la fin du mercato, Ainsley Maitland-Niles n’est pas dans son assiette. Titularisé dans un rôle de milieu offensif droit par Paulo Fonseca, l’ancien joueur d’Arsenal a manqué une grosse occasion face aux Sang et Or. Au-delà de ça, son attitude pose question comme remarqué par Zack Nani et de nombreux internautes.

AMN a décidé de chier par terre aujourd’hui — Zack (@Zack_Nani) August 16, 2025

« AMN a décidé de chier par terre aujourd’hui » regrette le streamer, suivi par ses followers au sujet de l’Anglais de l’OL. « 8M ça dégage, joueur moyen encensé sans raison sur ce réseau », « Pourquoi il faut toujours qu'il se dispute avec sa femme les semaines de matchs lui aussi », « Il est clairement mauvais et kumbendi c’est compliqué aussi. A droite force à nous », « C’est arrière droit ou sur le banc mais faut arrêter avec ça », « Comme 60% des matchs depuis qu’il est là. Ça peut être le meilleure comme le pire », « Qu’on le sorte alors s’il veut pas jouer » ou encore « Il joue vraiment dans un poste qui lui va pas du tout » peut-on lire sur X, où la communauté lyonnaise a visiblement hâte de voir un autre joueur que Maitland-NIles au poste d’ailier droit. L’ancien joueur d’Arsenal a toutefois 45 minutes pour se rattraper… si Paulo Fonseca décide de le laisser sur la pelouse pour la seconde période.