L1 : Nouvelle double peine à Marseille, Le Havre scandalisé

Ligue 118 oct. , 21:51
parMehdi Lunay
Après Lorient début septembre, une nouvelle équipe a subi la double peine au Vélodrome avec Le Havre. Menant 0-1 après 30 minutes, le HAC a concédé un penalty contre l'OM pour une faute de main de Gauthier Lloris. L'infraction est claire, mais elle s'est passée à l'extrême limite de la surface. Parti voir la VAR, l'arbitre Bastien Dechepy a confirmé la sanction, mais il a ajouté un carton rouge en prime pour le défenseur havrais. Une double peine sévère, mais justifiée par l'annihilation d'une action de but pour Marseille.
Derniers commentaires

OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra

J’avoue que l’accumulation de fautes d’arbitrages en 8 journées sans qu’aucun arbitre ne s'exprime sur ses propres erreurs, créé un sentiment de frustration. Il est urgent que le corps arbitral prenne le micro soit pour justifier clairement les décisions soit pour reconnaître qu’il y a eu une erreur d'appréciation....

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Bah il aurait crié au complot favorisant l'OM. Avec ce genre de type, il y a faute et complot en fonction du maillot du joueur.

OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra

C'était le premier match avec autant d'absents titulaires... Il y a eu des réglages par la suite.

OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra

Le gars vit dans un monde en 2 dimensions.

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

C est ca tout dépendra de notre saison et nos prestations en LDC

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
O. Lyonnais
1585031183
5
Monaco
14842217134
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Paris
1073131213-1
10
Toulouse
1073131112-1
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Nantes
6713357-2
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
27025516-11

