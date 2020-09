L1 : Nice ramène un point de Bordeaux, c'est mal payé

Dans : Ligue 1.

5e journée de Ligue 1 - Matmut Atlantique

Bordeaux - Nice 0-0

En début d’après-midi, Nice et Bordeaux ont fait match nul (0-0) au Matmut Atlantique. Mais les Aiglons, qui ont touché trois fois les montants, peuvent nourrir des regrets.

Dans un match globalement équilibré et assez riche en occasions, notamment durant la seconde période, Costil et Benitez sont parvenus à garder leurs cages inviolées. Mais ce sont clairement les hommes de Patrick Vieira qui auront des regrets au moment de faire le bilan de ce match puisqu’ils ont touché les poteaux à trois reprises. Au classement, les deux équipes restent dans le ventre mou du classement en attendant le multiplex de 15 heures, Lorient-OL à 17 heures et Reims-PSG à 21 heures.