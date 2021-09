L1 : Nice-OM rejoué le mercredi 27 octobre

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Moins d'une semaine après la décision de la commission de discipline de la LFP, on connaît la date à laquelle sera rejoué le match entre Nice et l'OM.

Suite aux graves incidents intervenus à l'Allianz Riviera fin août, et à l'arrêt du match Nice-OM, alors que Nice menait 1-0 à l'entame du dernier quart d'heure, la Ligue de Football Professionnel a décidé mercredi dernier de faire rejouer la totalité de cette rencontre sur un terrain neutre. Ce lundi, si on ne sait pas encore où se disputera ce match, on sait qu'il a été programmé le mercredi 27 octobre à 21 heures. Si les supporters de l'OGC Nice pourront regretter que cette rencontre se déroule quelques jours après la réception de l'Olympique Lyonnais, ceux de l'Olympique de Marseille feront remarquer que le club phocéen accueillera lui le Paris Saint-Germain le week-end d'avant. Mais la LFP n'avait pas réellement un choix énorme pour fixer rapidement une date à ce match.