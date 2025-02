L1 ‍: Nice lâche deux points précieux à Toulouse

20e journée de Ligue 1

Stadium de Toulouse

Toulouse et Nice font match nul : 1 but partout

But pour Toulouse : Mark McKenzie (85e)

But pour Nice : Gaëtan Laborde (18e sp)

Ce dimanche en Ligue 1, Nice n'a pu faire mieux que match nul face à Toulouse au Stadium. Les Aiglons avaient pourtant ouvert le score peu après le quart d'heure de jeu grâce à un penalty de Gaëtan Laborde. Mais en fin de rencontre, Mark McKenzie a arraché le point du match nul pour les Toulousains.

⏱️ 85'

⚽️ Mark égalise, les Violets sont récompensés de leurs efforts !



Maintenant, on va chercher un second but 💪😈



1-1 #TFCOGCN pic.twitter.com/j0x5yKkN2g