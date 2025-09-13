L1 : Nice fait plier Nantes et se relance

4e journée de Ligue 1

Nice - Nantes : 1-0

But : Boga (55e) pour Nice

Dans un match globalement dominé, Nice a fait plier Nantes sur un exploit individuel de Jérémie Boga. Une victoire cruciale pour le Gym, battu au Havre avant la trêve internationale.

La 4e journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi après-midi avec le match entre Nice et Nantes. Une rencontre dominée par les Aiglons en première mi-temps, mais ils tombaient sur un Lopes des grands soirs pour son 400e match en Ligue 1. Décisif à plusieurs reprises, le gardien formé à l’OL repoussait l’échéance. Mais en début de seconde période, il ne pouvait rien sur l’ouverture du score de Boga.

Lancé depuis le rond central, l’ancien joueur de Sassuolo passait toute la défense nantaise en revue avant d’ajuster Lopes pour ouvrir le score. Ce sera le seul but du match mais Nantes peut avoir quelques regrets, notamment car Abline se procurait une très grosse occasion à un quart d’heure de la fin. En deux temps, Diouf bloquait la tentative de l’attaquant nantais. Nice l’emportait donc 1-0, une victoire très importante pour les hommes de Franck Haise, battus par Le Havre avant la trêve internationale il y a deux semaines.