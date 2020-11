L1 : Nice confirme, Reims remonte, Dijon galère

Dans : Ligue 1.

Dans le multiplex de 15 heures, Nice a confirmé sa belle forme en s’imposant sans trembler sur la pelouse d’Angers.

En belle forme avec des victoires contre Nantes et Saint-Etienne ainsi qu’un match nul obtenu contre Lille lors des derniers matchs de L1, Nice a confirmé son regain de forme ce dimanche après-midi. Sur la pelouse d’Angers, les hommes de Patrick Vieira l’ont emporté sans trembler (3-0) grâce à des buts de Lopes, Lees-Melou et Boudaoui. Grâce à ce succès, les Aiglons remontent à la 4e place avec un match de plus que Marseille et Lyon.

Dans les autres matchs, Reims a confirmé sa belle victoire de la semaine passée à Montpellier en l’emportant sur sa pelouse face au Racing Club de Strasbourg (2-1). Un succès précieux qui permet aux Champenois de remonter à la 15e place du classement. En revanche, Dijon n’y arrive toujours pas. Scotché à la dernière place avec zéro victoire au compteur, le DFCO a concédé le nul à domicile face à Lorient (0-0). Enfin, Nîmes s’est incliné à domicile face à de valeureux joueurs du FC Metz (0-1), qui ont joué un long moment à 10 contre 11.