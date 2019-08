L1 : Nantes et Angers confirment, Dijon s'enfonce

Dans : Ligue 1, FC Nantes, SCO, Dijon.

Deux semaines après avoir été balayé à Lyon, le SCO Angers enchaine et respire nettement puisque ce samedi, après sa victoire face à Dijon (2-0), la formation de Stéphane Moulin rejoint le PSG et Rennes sur le podium de la Ligue 1 juste devant...l'OL. Si cela rigole à Angers, c'est déjà la crise au DFCO, toujours scotché à 0 point et dont l'avenir semble sombre cette saison, tant le niveau de la formation bourguignonne semble faible.

Du côté de Nantes, cela va bien aussi, les Canaris ayant arraché en toute fin de matin une précieuse victoire (1-0) face à une formation de Montpellier qui n'a pas confirmé son succès de mardi contre l'OL.

Toulouse continue son bon début de championnat, le TFC s'offrant le scalp d'une équipe d'Amiens qui a bien du mal cette saison (2-0). Enfin, Nîmes s'est recalé en milieu de classement en venant à bout facilement (3-0) d'une équipe de Brest pas du tout dans le coup.