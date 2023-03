L1 : Montpellier freine l'OM, le PSG respire mieux

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 29e journée

Orange Vélodrome

OM-Montpellier 1-1

Buts : Guendouzi (44e sur pen.) pour l’OM ; Nordin (13e) pour Montpellier

L'OM a été accroché à domicile par Montpellier 1-1. Un score logique au vu des difficultés marseillaises de la soirée.

Revenu à sept points du PSG avant la trêve grâce à son succès à Reims, l'OM pouvait mettre une sérieuse pression sur les Parisiens. Mais, devant eux s'avançait une équipe de Montpellier transfigurée par le retour de Michel Der Zakarian. Cela se voyait en début de match. Les Marseillais étaient stériles et le MHSC sanctionnait cash leurs approximations. Très performant en contre, Montpellier ouvrait le score après une belle action initiée par Khazri, bien suivi par Wahi et conclu proprement par Nordin. Derrière, l'OM réagissait mais butait sur une bonne défense héraultaise. Kouyaté quittait ses équipiers sur une violence commotion cérébrale (17e) mais son remplaçant Mamadou Sakho ne tardait pas à se montrer efficace (32e) en contrant deux tirs marseillais.

Malheureusement, l'ancien parisien était malchanceux sur sa dernière intervention défensive du premier acte. Il contrait du bras un tir de Sanchez et la VAR le sanctionnait d'un penalty. Guendouzi ne tremblait pas pour remettre Marseille à hauteur. Après le repos, on reprenait les mêmes ingrédients : grosse possession olympienne mais occasions dangereuses montpelliéraines en contre. Khazri ratait même une belle balle de match, reprenant à côté le centre de Mavididi (67e). A son tour, Mavididi était mis en bonne position par Wahi mais il manquait de précision dans le dernier geste (77e). Montpellier finissait au courage après les blessures de Kouyaté, Falaye Sacko puis les ennuis physiques de Mamadou Sakho dans les arrêts de jeu. Mais, plus aucun but n'était inscrit. 1-1, une contre-performance regrettable pour l'OM dans la course au podium. Montpellier, 11e, confirme sa bonne dynamique actuelle.