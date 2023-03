L1 : Monaco se reprend à Ajaccio

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1

28e journée

Stade : François-Coty

Score : Ajaccio 0-2 Monaco

But pour l'AS Monaco : Wissam Ben Yedder (27e), Krépin Diatta (84e)

Après avoir enchaîné 3 matchs sans victoire, l'AS Monaco se reprend en s'imposant en terres corses grâce à une nouvelle réalisation de Ben Yedder.

𝗠𝗶-𝘁𝗲𝗺𝗽𝘀 ⏸️



Nos Monégasques basculent en tête grâce au 17e but de la saison en @Ligue1UberEats de @WissBenYedder.



Rendez-vous dans 15 minutes 👊



0⃣-1⃣ #ACAASM pic.twitter.com/QQ1KH1Eg9l — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 19, 2023

Battu à domicile par Reims lors de la dernière journée, l'AS Monaco avait l'obligation de remporter son match contre Ajaccio pour rester dans la course à la Ligue des Champions. Grâce à son buteur providentiel, Wissam Ben Yedder, auteur de son dix-septième but de la saison, l'ASM signe un succès déterminant. Ajaccio reste dix-huitième de la Ligue 1, pas aidé par le carton rouge de Cyrille Bayala après une faute sur Henrique à la 53e minute. En infériorité numérique, Ajaccio n'est pas parvenu à refaire son retard et c'est Monaco qui remporte le match grâce au break réalisé par Krépin Diatta en fin de rencontre. Les Monégasques sont quatrièmes du championnat, à 3 points de Lens, dauphin du PSG. L'AS Monaco accueillera Strasbourg lors de la prochaine journée tandis que Clermont recevra l'AC Ajaccio qui lutte pour son maintien dans l'élite.