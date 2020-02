L1 : Monaco se rapproche du podium grâce au sauveur Slimani

Dans : Ligue 1.

Stade Louis-II.

Monaco - Montpellier : 1 à 0.

But : Slimani (52e) pour Monaco.

Pour lancer cette 25e journée de Ligue 1, l’AS Monaco a battu le Montpellier Hérault sur la plus petite des marges grâce à un but de Slimani (1-0).

Dans ce duel de prétendants à l'Europe, la première période accouchait d'une souris, malgré des occasions de Mollet côté montpelliérain (6e) et de Slimani côté monégasque (17e). Mais dès le retour des vestiaires, c'est Slimani qui faisait trembler les filets, pour la deuxième fois en deux matchs, de la tête sur un corner de Golovin (1-0 à la 52e).

Une réalisation qui suffisait au bonheur des hommes de Robert Moreno, puisqu’avec cette troisième victoire de suite (1-0), l’ASM remonte à la cinquième place de la Ligue 1. Provisoirement à trois petits points du podium, en attendant les matchs de Rennes et de Lille, Monaco en profite pour passer devant son adversaire du soir, le MHSC étant désormais sixième.