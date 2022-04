L1 : Monaco revient dans la course au podium

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 32e journée

Roazhon Park

Rennes-Monaco 2-3

Buts : Tait (3e), Terrier (90e+3 sur pen) pour Rennes ; Vanderson (12e), Ben Yedder (58e), Boadu (77e) pour Monaco

Plus efficace, Monaco est venu gagner à Rennes 3-2 pour remonter au classement et revenir à trois points des Rennais. La course au podium est relancée.

Située à six points de Rennes au coup d’envoi, l’AS Monaco jouait l’une de ses dernières cartes dans la course au podium. Mais, le match ne pouvait plus mal commencer pour le club princier refroidi d’entrée par Rennes. Sur un centre d’Hamari Traoré, Tait plaçait un puissant coup de tête pour battre Nubel. La réaction monégasque ne se faisait pas attendre. Volland passait proche d'égaliser d'un petit piqué trop appuyé (8e) avant que Vanderson ne profite de la passivité de Meling pour fusiller Alemdar. Un début de match de feu avant une suite de première période plus calme avec une grosse possession de balle rennaise mais bien trop stérile pour perforer le bloc monégasque. L'ASM était même plus dangereux sur ses contres.

La seconde période mettait en lumière le déchet technique rennais. Les Bretons n'arrivaient plus à mettre en danger leur adversaire et allait être punis de suite. Dans une défense bretonne désorganisée, Volland remettait intelligemment de la tête dans la course de Ben Yedder. L'attaquant français trompait Alemdar d'une frappe placée et puissante pour inscrire son 19e but de la saison. Derrière, Rennes poussait pour revenir au score mais manquait de précision dans le dernier geste. Guirassy loupait notamment le cadre de près (71e). L'efficacité de l'ASM était elle au rendez-vous. Une mauvaise relance d'Omari était récupérée haut par les joueurs du rocher. Boadu concluait de près pour assurer le succès princier. Rennes obtenait un penalty dans les arrêts de jeu à la suite d'une mauvaise intervention de Diop sur Truffert. Terrier le transformait pour marquer aussi son 19e but en Ligue 1 mais trop tard. Avec ce succès, Monaco revient à la 4e place, à trois points de son hôte du soir et relance la course au podium.