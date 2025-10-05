L1 : Monaco gâche, Strasbourg en profite

T as vu le milieu ? On ne peut meme pas appeler ça un milieu il n y a que des offensifs...
Le milieu était cramé et ils ont attendu la 80eme pour changer ... Un Fofana qui va nous faire regretter le départ de Mikautadze ... Maitland qui fait de plus en plus preuve de nonchalance ... Et faire un marquage en zone sur un corner à la 96eme, c'est lunaire !! C'est du marquage individuel à ce moment du match ! Allez hop, la trêve et on revient vs Nice
Allez paname allez les titis !!!!
Non mais la compo du PSG c'est plus l'équipe B c'est l'equipe C 😅 Là Luis Enrique il ne respecte plus Lille ni la L1 🤣
Warren JPP il arrive même pas à sortir des passes propres à 2 mètres ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|14
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|9
|5
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|16
|12
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|11
|12
|10
|7
|2
|4
|1
|-1
|9
|10
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|8
|7
|2
|2
|3
|-3
|9
|12
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|8
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|7
|1
|2
|4
|-8
|3
|11
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
Loading
𝗘𝗚𝗔𝗟𝗜𝗦𝗔𝗧𝗜𝗜𝗜𝗜𝗢𝗢𝗢𝗢𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡 !!! Elle est signée Rassoul Ndiaye, à la réception d'un superbe centre de Godson Kyeremeh ! Le HAC revient à la hauteur du Stade Rennais (79e) !!! Toujours avancer, ne jamais rien lâcher !!! #HACSRFC | 2⃣-2⃣