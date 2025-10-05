L1 : Monaco gâche, Strasbourg en profite

7e journée de Ligue 1

Monaco - Nice 2-2

Le Havre - Rennes 2-2

Strasbourg - Angers 5-0

Le derby de la Cote d’Azur a été animé, mais sans vainqueur. Un carton rouge, trois pénaltys, Monaco a réussi à revenir au score face à un adversaire réduit à 10, mais doit se contenter d’un nul 2-2 qui reste décevant. Un résultat qui fait le bonheur de Strasbourg, qui en profite pour asseoir sa position dans le haut du tableau. Le Racing a, malgré le mouvement de protestation de ses supporters, complètement anéanti le SCO Angers avec une victoire 5-0 qui ne laisse la place à aucun suspense. Les Alsaciens en profitent avec ce carton pour doubler Lyon et prendre la troisième place du classement.

Plus bas, Rennes a encore une fois déçu, avec un nul 2-0 malgré deux buts d’avance acquis en première période. Les Bretons font un nul 2-2 qui les laisse dans le ventre mou du classement. Le Havre ne sort pas de la zone rouge non plus.