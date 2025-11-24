L1 : Monaco fait une offre à un défenseur de l'OM !

Courtisé par l’Espérance de Tunis, le jeune défenseur marseillais Anis Doubal figure aussi sur les tablettes de l’AS Monaco.

Deuxième de Ligue 1 à seulement deux points du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille trace sa route en championnat. Roberto De Zerbi doit pourtant composer avec plusieurs blessures ces dernières semaines, notamment dans le secteur défensif. Face à Nice vendredi, Nayef Aguerd, Amir Murillo et Facundo Medina manquaient par exemple à l’appel. Malgré cette hécatombe, l’entraîneur italien n’a pas fait appel à Anis Doubal

Un latéral gauche de l'OM ciblé par Monaco

Le latéral gauche tunisien de 19 ans doit se contenter de jouer avec la réserve en National 3 depuis le début de la saison et rien ne semble indiquer que sa situation va évoluer alors que son contrat expire en juin 2026. La situation contractuelle du natif de Vitrolles a d’ailleurs retenu l’attention de l’Espérance de Tunis. Mais le club tunisien n’est pas le seul à s’intéresser de près au latéral gauche de l’Olympique de Marseille. A en croire le compte insider @Belo1899OM, bien renseigné sur le centre de formation de l’OM sur X, l’AS Monaco est également sur les rangs.

« Après l’intérêt manifesté par plusieurs clubs africains dont trois ont formulé des offres concrètes pour Anis Doubal c’est désormais au tour de l’AS Monaco de s’intéresser à l’arrière gauche de l’Olympique de Marseille » a publié l’insider sur les réseaux sociaux. Un intérêt étonnant dans la mesure où le jeune défenseur marseillais n’a jamais tapé dans l’oeil du staff de Roberto De Zerbi pour évoluer avec les professionnels. Et l’insider de préciser.

« Libre dans 6 mois, il me semble, c’est pour cela que le club à juste titre et le joueur souhaitent trouver un terrain d’entente » a-t-il ajouté. Autrement dit, l’OM n’a pas l’intention de prolonger son latéral gauche de 19 ans et souhaite profiter du mercato hivernal pour le vendre et ainsi récupérer une somme d’argent de son départ. Reste à voir si un accord sera trouvé avec l’AS Monaco et surtout, quel serait le rôle d’Anis Doubal en cas de signature en Principauté.