L1 : Monaco fait une offre à un défenseur de l'OM !

Ligue 124 nov. , 12:20
parCorentin Facy
Courtisé par l’Espérance de Tunis, le jeune défenseur marseillais Anis Doubal figure aussi sur les tablettes de l’AS Monaco.
Deuxième de Ligue 1 à seulement deux points du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille trace sa route en championnat. Roberto De Zerbi doit pourtant composer avec plusieurs blessures ces dernières semaines, notamment dans le secteur défensif. Face à Nice vendredi, Nayef Aguerd, Amir Murillo et Facundo Medina manquaient par exemple à l’appel. Malgré cette hécatombe, l’entraîneur italien n’a pas fait appel à Anis Doubal.

Un latéral gauche de l'OM ciblé par Monaco

Le latéral gauche tunisien de 19 ans doit se contenter de jouer avec la réserve en National 3 depuis le début de la saison et rien ne semble indiquer que sa situation va évoluer alors que son contrat expire en juin 2026. La situation contractuelle du natif de Vitrolles a d’ailleurs retenu l’attention de l’Espérance de Tunis. Mais le club tunisien n’est pas le seul à s’intéresser de près au latéral gauche de l’Olympique de Marseille. A en croire le compte insider @Belo1899OM, bien renseigné sur le centre de formation de l’OM sur X, l’AS Monaco est également sur les rangs.
« Après l’intérêt manifesté par plusieurs clubs africains dont trois ont formulé des offres concrètes pour Anis Doubal c’est désormais au tour de l’AS Monaco de s’intéresser à l’arrière gauche de l’Olympique de Marseille » a publié l’insider sur les réseaux sociaux. Un intérêt étonnant dans la mesure où le jeune défenseur marseillais n’a jamais tapé dans l’oeil du staff de Roberto De Zerbi pour évoluer avec les professionnels. Et l’insider de préciser.

« Libre dans 6 mois, il me semble, c’est pour cela que le club à juste titre et le joueur souhaitent trouver un terrain d’entente » a-t-il ajouté. Autrement dit, l’OM n’a pas l’intention de prolonger son latéral gauche de 19 ans et souhaite profiter du mercato hivernal pour le vendre et ainsi récupérer une somme d’argent de son départ. Reste à voir si un accord sera trouvé avec l’AS Monaco et surtout, quel serait le rôle d’Anis Doubal en cas de signature en Principauté.
Derniers commentaires

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

dans son droit mdr

OM : Facundo Medina absent encore un mois

ya pas que lui

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Mais qu'est ce que tu racontes ? Quand on a recruté Medina il etait pas blessé hein il ad'ailleurs joué tout de suite en amical.... Toujours des avis a se torcher le fion sur ce site 🤣

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

Perez ne va pas tarder à pleurer et à invoquer la faute au PSG .car ,dans son droit ,le club de la capitale réclame 490 millions d'euros à l'attaquant. Mdrr ,continuez à lui faire des éloges pour ce petit capricieux

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Non ,pas sur le staff médical mais la cellule de Recrutement. Celle ci est allé chercher un joueur qu'on savait blessé . Et lens était heureux de s'en débarrasser. L'OM ,s'est encore fait avoir , même qu'il y'a 90% de chance qu'il soit renvoyeyen fin de saison dans le nord .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

