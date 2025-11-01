ICONSPORT_275790_0093

L1 : Monaco déchante contre le Paris FC

Ligue 101 nov. , 20:56
parMehdi Lunay
11e journée de Ligue 1 :
Stade Louis-II
Monaco-Paris FC 0-1
But : Simon (53e)
Coup d'arrêt pour le Monaco de Sébastien Pocognoli. Stérile offensivement, l'ASM a été battue 0-1 par le Paris FC à Louis-II. Sa deuxième place est sérieusement menacée.
Remplaçant d'Adi Hütter, l'entraîneur belge Sébastien Pocognoli a réussi à relancer l'AS Monaco comptablement avec deux succès en trois matchs de Ligue 1. La passe de trois était nécessaire pour rester sur les talons du PSG. Néanmoins, la tâche n'était pas si simple contre l'autre club parisien. Le PFC contenait bien les assauts monégasques sur son but. La meilleure situation de l'ASM était un corner sur lequel Trapp sauvait une déviation contre son camp de Camara (10e). Paris était même plus dangereux lors du premier acte avec une frappe sur le poteau de Krasso (31e).
Après la pause, Akliouche mettait enfin en danger Trapp mais le portier allemand sauvait du pied (51e). Juste après, Monaco prenait un gros coup de froid avec le but du Paris FC. Maxime Lopez faisait un festival sur le côté droit avec un grand pont et servait sur un plateau Moses Simon. Derrière au score, Monaco n'emballait pas assez la fin de match. Dans les arrêts de jeu, Minamino tentait une reprise de volée désespérée qui fuyait le cadre parisien.
Le Paris FC l'emportait 1-0. Un succès précieux qui lui permet de s'éloigner de la zone rouge. Le PFC est 10e avec 14 points. Le premier revers de l'ère Pocognoli coûte cher à Monaco qui voit le PSG s'envoler et surtout sa deuxième place menacée. L'OM pourrait passer devant dès ce soir.

Ligue 1

01 novembre 2025 à 19:00
Monaco
0
1
Match terminé
Paris
Simon53'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
N. Dicko
ParisParis
SORT
M. Simon
ParisParis
Carton jaune
90
A. Fati
MonacoMonaco
Remplacement
90
ENTRE
L. Doucet
ParisParis
SORT
A. Camara
ParisParis
Remplacement
90
ENTRE
T. Kolodziejczak
ParisParis
SORT
T. Ollila
ParisParis
