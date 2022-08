L1 : Mostafa entre et fait plier Toulouse

Dans : Ligue 1.

Par Marc Verti

Ligue 1, 4eme journée

Stade : La Beaujoire

Nantes - Toulouse : 3-1

Buts pour Nantes : Evann Guessand (50e), Mostafa Mohamed (55e), Moses Simons (61e)

But pour Toulouse : Zakaria Aboukhlal (15e)

Complètement déchaînés en deuxième période, les Nantais sont venus à bout de Toulouse en utilisant l'arme des centres. Mostafa Mohamed, entré en jeu à la mi-temps, a été décisif avec un but et une passe décisive.

⚽ Quel retournement de match !



Mené 1-0, le @FCNantes inscrit 3 buts en seulement 15 minutes ! @Simon27Moses débloque son compteur dans ce match, 3e but cette saison ! #FCNTFC pic.twitter.com/izNQEzq7Y4 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 28, 2022

Toulouse, sensation la saison passée en Ligue 2, affiche grandement ses ambitions dans l'élite du football français avec 5 points inscrits en 3 matchs disputés. Si la première période s'est bien déroulée pour le TFC avec l'ouverture du score grâce à Aboukhlal, l'entrée de Mostafa Mohamed a tout changé pour les Canaris. L'Égyptien a été redoutable et a profité de la faiblesse défensive de Toulouse, notamment sur les centres pour renverser le match. Les têtes de Guessand et Mohamed ont trompé Maxime Dupé par deux fois en seulement 5 minutes. Moses Simons a ensuite inscrit son premier but cette saison en Ligue 1 pour définitivement enfoncer Toulouse qui s'est sabordé en 11 minutes. Grâce à sa première victoire de la saison, le FC Nantes revient à hauteur de son adversaire en première partie de tableau avec 5 points. Toulouse subit son premier revers de la saison.