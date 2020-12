L1 : Metz-OL avancé, la LFP et Téléfoot négocient

Dans : Ligue 1.

Tombeur de Reims avec brio dimanche après-midi (3-0), l’OL entend bien enchaîner dimanche à l’occasion du déplacement à Metz.

Pour l’heure, la rencontre est prévue à 21 heures pour les hommes de Rudi Garcia. Mais à en croire les informations glanées par Socios FC Metz, la reprogrammation de la rencontre est à l’étude. En effet, les affiches Metz-OL et Lille-Monaco, initialement prévues à 13 heures, pourraient être inversées à la demande de Christophe Galtier. L’entraîneur des Dogues, qui doit gérer un match de Ligue Europa contre Prague jeudi soir, aimerait jouer à 21 heures le dimanche afin de bénéficier d’un temps de récupération plus important. Lyon et Metz ne jouant pas en Europe et les deux matchs étant diffusés sur Téléfoot, il semblerait que rien ne s’oppose à la reprogrammation du match. Des discussions sont en cours entre toutes les parties afin d’officialiser cette décision.