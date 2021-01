L1 : Metz fait le show et renverse Brest

Dans : Ligue 1.

En marge de la victoire surprise de Lorient face au PSG, trois autres matchs de Ligue 1 étaient au programme.

Véritable tube de l’hiver, le FC Metz a confirmé son excellente forme du moment sur la pelouse de Brest. Les hommes de Frédéric Antonetti étaient bien mal embarqués, mais ont finalement fini par s’imposer sur un score spectaculaire de 4-2.

Moins de but, mais une victoire précieuse pour le Stade de Reims sur la pelouse de Strasbourg. Après une heure de jeu cadenassée, tout s’est joué dans les 30 dernières minutes et les Champenois l’ont emporté sur la plus petite des marges (1-0). Enfin, Angers s’est logiquement imposé sur sa pelouse contre une équipe de Nîmes plus que jamais en difficulté (3-1).

Les résultats des matchs de 15 heures :

Angers – Nîmes : 3-1

Brest – Metz : 2-4

Lorient – PSG : 3-2

Strasbourg – Reims : 0-1