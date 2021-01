L1 : Stupeur, le PSG perd sa première place à Lorient !

Dans : Ligue 1.

22e journée au Moustoir

Lorient – PSG : 3-2

Buts pour Lorient : Abergel (36e), Wissa (80e) et Moffi (92e)

Buts pour le PSG : Neymar (45e et 57e sp)

Devant à l’heure de jeu, le Paris Saint-Germain s'est finalement incliné dans le temps additionnel à Lorient (3-2).

Stupeur en Bretagne. Face à une équipe de Lorient en difficulté dans ce championnat de Ligue 1, le PSG est tombé. Très vite, la partie tournait au piège pour le Paris SG, qui concédait l’ouverture du score par Abergel (36e, 1-0). Les hommes de Mauricio Pochettino égalisaient toutefois juste avant le repos grâce à un penalty de Neymar (45e, 1-1). Le Brésilien remettait ça a l’heure de jeu en inscrivant son deuxième penalty de l’après-midi (57e, 1-2).

La seconde période était bien plus délicate pour le PSG sous la pluie battante de Lorient et les Merlus, particulièrement combatifs et courageux ce dimanche après-midi, égalisaient grâce à Wissa à dix minutes de la fin (80e, 2-2). En toute logique, c’est le Paris Saint-Germain qui jetait toutes ses forces dans la bataille dans les derniers instants. Mais les coéquipiers de Kylian Mbappé se faisaient prendre à leur propre jeu et allaient finir par s’incliner sur un but inscrit en contre par Moffi dans le temps additionnel (92e, 3-2). A la surprise générale, le PSG s’incline à Lorient et cède de nouveau la première place au profit de l’OL, en attendant également Lille-Dijon à 17 heures.